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Kışın ortasında bir aileyi sokağa atan ev sahibi de ‘mağdurum’ dedi 

Ankara’nın Sincan ilçesinde kiralarını ödeyemeyen bir aile kışın ortasında sokağa atıldı. Aile halen başını sokacak ev ararken, aileyi sokağa atan ev sahibi ‘mağdurum’ dedi. 

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:52
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Kışın ortasında aileyi sokağa atan ev sahibi de ‘mağdurum’ dedi 

Kışın ortasında bir aileyi sokağa atan ev sahibi de ‘mağdurum’ dedi 
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AKP’nin yanlış ekonomik politikaları nedeniyle vatandaş yoksullaştı. Maaşları eriyen vatandaş, geçinmekte de başını sokacak ev bulmakta da zorlanıyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan bir aile de binlerce yoksul aileden sadece biri. Aile aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden atıldı. Sokakta çocukları ile birlikte hayata tutunmaya çalışan aile, evden çıkarılmadan önce ev sahibi ile taahhütname imzaladı. Fakat ev sahibi bu belgeye rağmen erkenden aileyi çıkardı.

EV SAHİBİ DE ‘MAĞDUR’

Ailenin kış ortasında sokakta kalmasına aldırış etmeyen ev sahibi de kendisinin mağdur olduğunu iddia etti.

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Yurtsever Devrimci
12.01.2023 11:41
AKePe nin cumhurbaşkanı gibi " mağdurum da mağdurum"  
 
BRT
12.01.2023 11:38
Bu aile özelinde demiyorum. Genel itibari ile kiracılarda işin b..... çıkarıyor. Yakınen duyduğum, adamın mülkünde oturan kiracı mal sahibini mahkemeye vermekle tehdit ediyor.  
 
Mahir ŞEKİ
12.01.2023 11:37
*Daire fiyatları ve kiraları Fahiş arttırıldı. Enflasyonla, Dövizle açıklanamaz. Manüplasyonlarla gaza gelen ev sahipleri 'ÖDENEMEZ' bedeller istiyor. Gücü yetebilecek %10'luk nüfus zaten ev sahibi.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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