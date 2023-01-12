Kışın ortasında bir aileyi sokağa atan ev sahibi de ‘mağdurum’ dedi 

AKP’nin yanlış ekonomik politikaları nedeniyle vatandaş yoksullaştı. Maaşları eriyen vatandaş, geçinmekte de başını sokacak ev bulmakta da zorlanıyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan bir aile de binlerce yoksul aileden sadece biri. Aile aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden atıldı. Sokakta çocukları ile birlikte hayata tutunmaya çalışan aile, evden çıkarılmadan önce ev sahibi ile taahhütname imzaladı. Fakat ev sahibi bu belgeye rağmen erkenden aileyi çıkardı.

EV SAHİBİ DE ‘MAĞDUR’

Ailenin kış ortasında sokakta kalmasına aldırış etmeyen ev sahibi de kendisinin mağdur olduğunu iddia etti.