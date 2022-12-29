Kiracılar için altın değerinde bilgi: Eski ev sahibinizden tazminat alabilirsiniz

Evlerinden çıkarılma korkusu yaşayan kiracılar, pek çok hakkının farkında değil. Örneğin, ev sahibiniz, oturmakta olduğunuz evi kontratı devam ederken satışa sunduğunda, tazminat hakkınızın doğduğunu biliyor muydunuz?

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, kira sözleşmesi devam ederken kiradaki konutunu ya da iş yerini satan ev sahiplerinin, kiracıya tazminat ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çekerek, kiracılar için altın değerinde bilgiler verdi.

Doç. Dr. Umut Yeniocak, kanuna göre, içinde kiracı olan konut ya da iş yerini satın alan yeni malikin, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtar göndererek, kiracının altı ay sonra çıkmasını talep edebileceğini belitti. Yeniocak, yeni malikin, kiracının kabul etmemesi durumunda kendi ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açacağını söyledi.

TAZMİNAT HAKKI

Kiracının bu noktada yapabileceği önemli bir adım olduğuna değinen Doç. Dr. Yeniocak,

“Tahliye davası bildirimi üzerine kira sözleşmesinin süresi henüz sona ermediği hâlde oturduğu konutu ya da iş yerini boşaltmak zorunda kalan kiracı, aralarındaki kira sözleşmesinin süresi bitmeden taşınmazı satarak mağdur olmasına sebep olan eski malikten tazminat talep edebilir.” dedi.

ESKİ EV SAHİBİNDEN TALEP EDİLEBİLİR

Doç. Dr. Yeniocak, Yargıtay 6. Dairesinin bu konuda verdiği emsal karara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay bu kararında; yeni malikin satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde gönderdiği tahliye ihtarı üzerine henüz kira süresi bitmeden iş yerini tahliye etmek zorunda kalan bir kiracının, iş yerine yaptığı masraflar ve yeni bir yer kiralayıp çalışmaya başlayana kadar uğrayacağı gelir kaybı için eski malikten tazminat talep ettiği davada, kiracının talebini kabul etmiştir.” (Haberglobal)