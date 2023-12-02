Obeziteye karşı kışın nasıl beslenmeli? Ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar uyardı

Beslenme değişikliğinin kalp, diyabet ve uyku apnesi gibi hastalıklara davetiye çıkarabileceğini söyleyen uzmanlar, obezitenin bu hastalıkların riskini yükselttiği belirtti.

Obezite sadece görünüşle ilgili bir sorun değil, aynı zamanda sağlığı tehdit eden bir durum olduğu bildirildi. Bu yüzden kış aylarında yemek alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

YEMEK DÜZENİNDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

Kış aylarında kalorisi düşük ve sindirimi kolay sebzeler yemek iyi bir seçim olduğu ifade edildi.

Protein içeren besinler, akşam yemeğinde daha az yemek yemenizi sağlayabileceği ve tokluk hissi vermesiyle dikkat çekti.

AİLECE YEMEK YEME ALIŞKANLIĞI VE OBEZİTE TEHLİKESİ

Kış aylarında ailece yemek yeme alışkanlığı obezite tehlikesini artırabileceğinin altı çizildi.

Akşamları fazla yemek yemek ve hareket etmemek, kilo almaya neden olabileceği vurgulandı.

KIŞ AYLARINDA SU İÇMENİN ÖNEMİ VE DOĞRU İÇECEK TERCİHİ

Soğuk havalarda su içmeyi ihmal edinilebiliyor. Bu yüzden, suyun yerini tutmayan içeceklerden uzak durmalı ve su içmeyi ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bitki çayları bağışıklık sistemini güçlendirir ve su ihtiyacının karşılanacağının altı çizildi.

OBEZİTENİN SAĞLIĞA ZARARLARI VE ÖNLEYİCİ ÖNERİLER

Obezite, kalp, diyabet ve uyku apnesi gibi hastalıkların riskini yükselteceği ifade edildi.

Yemek alışkanlıklarında yapılacak basit değişiklikler, bu riskleri azaltabilir.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR VE BESİN ALTERNATİFLERİ

Kış gecelerinde hamur işi ve kızartma yemek yerine, kestane, salep, köz patates gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edileceği bildirildi.

Kuru yemiş ve kuru meyve, beslenmemize sağlıklı katkılar sağlar.

SU TÜKETİMİNİN FAYDALARI VE İÇECEK SEÇİMİ

Soğuk havalarda su içmeyi ihmal etmemeliyiz; Çünkü suyun yerini hiçbir içecek tutmaz.

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 2 litre su içilmesi gerektiği bildirildi.