Kişiye özel akademik kadro ilanı gibi Cumhurbaşkanı adayı tarifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs çıkışının ardından 6’lı masanın adayını ne zaman açıklayacağı daha büyük merak konusu oldu. 6’lı masanın 26 Ocak’ta yapacağı son toplantı adayın belirlenmesi için kritik öneme sahip.

6’lı masanın olası adayları tabi ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş...

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesin gibi görünse de bir sürpriz olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerek…

“ABDULLAH GÜL ADAY OLSUN” MEVSİMİ YİNE BAŞLADI

6’lı masada kimin aday olacağı merak konusu olmaya devam ederken bir kişinin adı çatlaktan sızan su gibi dile getiriliyor. O isim tabi ki Abdullah Gül. 11. Cumhurbaşkanı, AKP’nin kurucularından ve Tayyip Erdoğan’ın ‘yol arkadaşı’ Abdullah Gül nasıl olduysa görev süresi bittikten sonra Erdoğan ile ilginç bir yol ayrımına girdi. DEVA Partisi’nin kuruluşunda perde arkasında büyük destek veren Gül, yeni sistemle Cumhurbaşkanı olmak arzusundan vazgeçmedi.

Gül’ün adı 2018 yılındaki seçimde Muharrem İnce’nin adaylığının açıklanması öncesinde de geçmişti. Hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun aday olarak Abdullah Gül’ü seçmek istediği sonrasında İnce’yi açıkladığı iddia ediliyordu. O dönemi anlatan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Abdullah Gül'ü aday gösteriyordu. Anket yapıldı. Yüzde 85 CHP tabanı beni istedi. O da mecbur kaldı, aday gösterdi” şeklinde konuşmuştu.

KİŞİYE ÖZEL KADRO İLANI GİBİ CUMHURBAŞKANI ADAYI İLANI

Abdullah Gül, diğer olası adaylardan farklı bir yol izliyor. Gül’e yakın isimler üstü kapalı bir şekilde mesajlar vererek Gül’ün aday olması gerektiğini savunuyor. Bunun en son örneği Fehmi Koru’nun yazısı oldu. Koru, yazdığı köşe yazısında YÖK’teki kişiye özel akademik kadro ilanları gibi isim vermeden Gül’ü tarif etti.

Koru, yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı adayı olması gereken kişiyi şu ifadelerle tarif etti:

“Parti genel başkanı olmamalı seçilecek cumhurbaşkanı.

Yerini dolduracak ve herkese adaletli davranacağından emin olunacak biri olmalı.

Milletin bütününden yana davranacak tarafsızlıkta olmalı. Hem ‘6’lı masa’ paydaşlarının hem de diğer muhaliflerin tek taraflı davranmayacağını bildikleri kadar, iktidara oy vermiş olanlara da kimselere haksızlık yapmayacağını düşündürecek biri olmalı.

Tevazuu ile öne çıkmalı.

İçeride kendi insanlarımıza güven verdiği kadar dışarıda da saygınlığıyla göz doldurmalı.”

GÜL’ÜN ADAYLIĞINI KİMLER İSTER

Abdullah Gül ya da benzer isimler üzerine yapılması gereken tartışma neden aday olmaması gerektiği üzerinden olmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele gönül gönüle çalışan, yıllarca Erdoğan’ın en yakınında olan, ‘yol arkadaşı, kardeşi’ Abdullah Gül mü Türkiye’yi AKP iktidarının neden olduğu büyük yıkımdan kurtaracak? Bir siyasal İslamcıyı başka bir siyasal İslamcıyla değiştirmenin bize nasıl bir faydası olacak?

Asıl meselenin sadece Erdoğan’dan ya AKP’den değil kirli bir zihniyetten kurtulmak olduğunu idrak edemeyenler ve farklı siyası hesapları olanlar tabi ki AKP zulmünün ‘gülen yüzü’ Abdullah Gül’ün adaylığını ister.

‘ÇANKAYA NOTERİ’ ABDULLAH GÜL

Fazilet Partisi dağılırken Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Çiçek ve Bülent Arınç gibi isimlerle birlikte ‘yenilikçi kanatta’ yer alan Abdullah Gül, Ahmet Necdet Sezer sonrası Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti. Erdoğan adayı açıklarken Gül için ‘yol arkadaşım ve kardeşim’ demişti. Gerçekten de Gül ve Erdoğan iki yakın dosttu.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı görevinde ‘tarafsız’ gibi görünse de görev süresi boyunca ‘Çankaya noteri’ şeklinde anıldı. Çünkü Gül 7 yıllık görev süresi boyunca önüne gelen 836 yasadan 832’sini onaylarken sadece 4’ünü veto etti.

Erdoğan ile AKP’nin temel politikalarında hiçbir zaman ters düşmedi. Erdoğan ne derse onu yaptı.

‘Tarafsız’ gibi görünen Gül, Erdoğan ile yıllarca adeta ‘İyi polis’ ve ‘Kötü polisi’ oynadı.

Bunlar Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde olanların sadece çok kısa bir özeti.

Böyle bir ismi bırakın aday göstermeyi ‘acaba olur mu’ diye düşünmek bile ülkenin dibine yeni dinamitler döşemekten başa bir şey değildir.