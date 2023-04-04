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Kıvanç Tatlıtuğ ayrılık krizi iddialarına yanıt verdi

Kıvanç Tatlıtuğ; evliliğinde kriz olduğu, eşi Başak Dizer'in "Tekrarı olursa boşanırım" şeklinde kendisine rest çektiği yönündeki iddialara tepki göstererek "Keyifler yerinde" dedi

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:52
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Kıvanç Tatlıtuğ ayrılık krizi iddialarına yanıt verdi

Kıvanç Tatlıtuğ ayrılık krizi iddialarına yanıt verdi
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SHOW TV'de her hafta izleyicilerden büyük ilgi gören, reyting listesinin üst sırasında yer alan 'Aile'nin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ortaya bir iddia atıldı.

Söz konusu iddiaya göre eşi Başak Dizer, dizide Serenay Sarıkaya ile olan öpüşme sahneleri için Kıvanç Tatlıtuğ'a "Tekrarı olursa boşanırım" şeklinde tepki gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, başlarda iddiaya kayıtsız kalsa da bu konuda birçok soru sorulması üzerine bir açıklama yapma gereği duydu.

Kıvanç Tatlıtuğ, iddianın gerçek dışı olduğunu belirterek "Evde de sette de keyifler çok yerinde. Kâale bile almıyoruz" dedi.

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