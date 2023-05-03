Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı dizi anlaşması olay oldu. Diğer oyuncular da aynısını istiyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisine başlamadan önce yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı dizi anlaşması olay oldu. Diğer oyuncular da aynısını istiyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı dizi anlaşmasıyla oyunculuk sektöründeki kuralları adeta yeniden yazdı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Tatlıtuğ anlaşmaya imza atarken, önden 20 bölümlük ücreti olan 20 milyon TL'yi peşin aldı.

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Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon TL alan Kıvanç Tatlıtuğ böylece 20 milyon TL'yi peşin aldı.

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Oyuncunun bu anlaşmasının ise sektörde konuşulmaya da başlandı. Bazı isimlerin de Tatlıtuğ'dan sonra yapımcılarından peşin para talep ettiği iddia ediliyor.

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