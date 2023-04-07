Yandaş muhabir duydukları karşısında yutkundu. Mikrofon uzattığı vatandaş yüzüne karşı her şeyi söyledi

Editör: Gülsüm Acıyan

Sokak röportajında Yandaş bir muhabir, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Yandaş muhabir, vatandaşa soru sorarken "Diyelim Kılıçdaroğlu iktidara geldi. Kuzey Irak ve üzerinde Kürdistan Cumhuriyeti kurulacak. İşte bilmem nereyi Amerika'ya verecek. Bu tarz vaatler olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

"AKP GEÇMİŞTE NE YAPTIYSA KARŞI TARAFI SUÇLUYOR"

Muhabirin bu ifadeleri üzerine vatandaş da şöyle cevap verdi:

"Şimdi Tayyip Erdoğan, AKP ve cenahı geçmişte ne yaptıysa karşı tarafı suçluyor. Neden? Tayyip Erdoğan'a bir bakın. Bırakın HDP ile görüşmeyi, Kandil'le, Apo'yla görüştü.

En büyük ortağı terörist dediği FETÖ. Bugün kiminle? Hizbullah'ın kurucusu Hüda Par. En son Diyarbakır Emniyet Müdürünü Gaffar Okkan'ı, beş polisi katlettiler. İslamcı yazar Konca Kuriş'i katletti. Domuz bağıyla boğarak öldürdü.

"YÜZLERCE KATİL"

Yüzlerce katil. Goebbels'in taktiğini uyguluyorlar. Ne kadar bağırırsan, ne kadar hakaret edersen, sen yaptığın kötülükleri karşı tarafa ne kadar söylersen toplumu inandırırsın. Toplumun büyük bir kısmı da buna inanıyor."

Sosyal medyada yayınlanan röportajın ardından kullanıcılar muhabire tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Adam bire bir gerçekleri söylüyor." dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Aldın mı muhabir cevabını." diye konuştu.

Başka bir kullanıcı ise şöyle dedi; "Askerimizin kafasına siyah torba geçirenleri unuttun dayı bunu da AKP döneminde gördük."