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Kız Kulesi restorasyonunda beton kullanıldığı ortaya çıktı

Kız Kulesi'nin restorasyonunda beton kirişler kullanıldığı ortaya çıktı. Yapının üst kısmı ise tamamen tuğlayla örüldü.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:00
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Kız Kulesi restorasyonunda beton kirişler kullanıldığı ortaya çıktı

Kız Kulesi restorasyonunda beton kullanıldığı ortaya çıktı
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İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürerken, kulenin görüntüleri görenlerin akıllarını karıştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kız Kulesi'nin mart ayında yeniden ziyarete açılacağı bildirilmişti.

Kulenin yanından geçenler, kulenin restorasyonu sırasında beton kiriş kullanıldığı görüldü. Kulenin üst kısmının ise tamamen tuğla ile örüldüğü görüntülere yansıdı.

UZMANLAR BETONLARIN SÖKÜLMESİNİ ÖNERMİŞTİ

Uzman isimler, Kız Kulesi'nin restorasyonuna ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde, yapıdaki tüm çimento esaslı onarımların ve betonarme imalatların sökülmesini önermişti.

Yine uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, yapıdaki betonarme plaklı çelik kirişli döşemenin yerine yapının özgün halinde olduğu gibi ahşap döşeme sisteminin oluşturulması önerilmişti.

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