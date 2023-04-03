3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Betonarme Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı

Restorasyonunda beton kirişler kullanıldığı ortaya çıkan Kız Kulesi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kulenin kubbesi görüntülendi. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:16
Takip Et

Aylar sonra Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı

Betonarme Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, 2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nin üst kısmında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kuleye ait kubbe ortaya çıktı. Ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kubbesi havadan görüntülendi.

Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

KUBBE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.

MÜZE KART İLE ZİYARET EDİLEBİLECEK

Müze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
1
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
2
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
3
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
5
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
6
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
7
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Kurdeşen nedir? Kurdeşen belirtileri nelerdir? Kurdeşen tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Memur-Sen'den ek zam talebi. Maaşler üç ayda eridi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Lozan Mübadelesi'nin 100. yılında 'Bellek, Kimlik ve Yeniden İnşa' sempozyumu düzenlendi
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada bağ görmek ne demek? Rüyada bağ görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.