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Kız Kulesi'ni pazara götüren şirkete ihale yağmuru

Kız Kulesi’nin tartışmalı restorasyon işiyle gündeme gelen ve AKP’li Muhammet Emin Sarıoğlu’nun kurucusu olduğu Iras Yapı, Haziran 2020-Temmuz 2022 döneminde kamudan 27,5 milyon TL’lik 4 büyük restorasyon işi aldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:49
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İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'ni pazara götüren şirkete ihale yağmuru

Kız Kulesi'ni pazara götüren şirkete ihale yağmuru
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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, restorasyonuna ilişkin tartışmalarla gündemde olan Kız Kulesi'ndeki işi alan AKP Üsküdar İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu ile akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu'nun kurucusu olduğu Iras Yapı isimli şirketin, kamudan on milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrinin ardından Nurettin Canikli’nin danışmanlarının kayyum olarak atandığı iddiaları ile gündeme gelen Koza Holding’den karşılıksız para transferi yapıldığı öne sürülen Iras Yapı’nın, Ayasofya’nın restorasyonunu da kapsayan toplam 4 restorasyon işi için Haziran 2020-Temmuz 2022 döneminde 27 milyon 576 bin 97 TL’lik sözleşme imzaladığı öğrenildi.

'İSTİSNA' KAPSAMINDA İŞLER

İhale kayıtlarına göre tamamı, "istisna" kapsamında gerçekleştirilen ve tarihi yapıların restorasyonunu kapsayan 4 işten 3'ünü tek başına üstlenen Iras Yapı, "Ayasofya Külliyesi Bütüncül Projeleri ile Türbelerin, Sıbyan Mektebinin ve Muvakkithanenin Restorasyonu" işinde ise Hassa Mimarlık ve Adamak Restorasyon isimli şirketler ile iş ortaklığına gitti.

KAMUDAN ALINAN İHALELER

Şirketin kamudan aldığı işlerin detayları ise ihale kayıtlarına şöyle yansıdı:

İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü:

- Cami Tuvaletleri Yenileme Uygulama İşi, 950 bin TL.

- Fatma Sultan Sıbyan Mektebi ve Bitişiğinde Bulunan Ahşap Yapı Çevre Düzenlemesi İşi, 2 milyon 380 bin TL.

Vakıflar Genel Müdürlüğü:

- Ayasofya Külliyesi Bütüncül Projeleri İle Türbelerin, Sıbyan Mektebinin ve Muvakkithanenin Restorasyonu İşi, 23 milyon 51 bin TL (Hassa Mimarlık ve Adamak Restorasyon şirketleri ile birlikte)

İstanbul Valiliği:

- Bahçe Duvarı Restorasyonu İşi, bir milyon 194 bin TL.

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