Murat Ağırel Kız Kulesi’ne girdi: İlk kez göreceğiniz görüntüler

Branda ile çevrilen ve kulesinin başka bir yere taşındığı öğrenilen Kız Kulesi’nde neler oluyor.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Kız Kulesi’nde neler olduğunu görmek için Kız Kulesine gitti.

Ağırel, kuledeki çalışmaları görüntülerken detayları da tek tek anlattı.

"Eğer kule restorasyona alınmasaydı gözlerimle gördüm ki yerle bir olabilirdi. Hani son anda fark edilmiş desek yeridir." diyen Ağırel, o görüntüleri YouTube kanalında paylaştı.

Ağırel, gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"Kubbe kısmı fotoğraflarda da göründüğü gibi kaldırılmış.

Zaten, İstanbul'un incisi olan şairlerin "Şiir Cumhuriyeti" dedikleri Kız Kulesi bugüne kadar bu yanlışlıklar ile nasıl ayakta durmuş şaşmak gerekiyor.

Kulenin restorasyon çalışmalara alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor.

Restorasyon işini IRIS Yapı adlı firma yapıyor. Restorasyon bedeli ise 13 milyon 292 bin TL. Bu firma AKP Üsküdar İlçe de görevli Muhammet Emin Sarıoğlu ve Fatih Sarıoğlu'nun şirketi. Şirketin 2 yılda almış olduğu ihaleler restorasyon üzerine ve ortak iş girişimleri dahil aldığı ihaleler toplamı 40 milyon TL.

Restorasyon yine yandaşa gitmiş. Ama sahada çalışan isimler alanında uzman, yetkin isimler. Belli ki AKP'li de olsa şirket işi şansa bırakmamış.

Restorasyon işi çok zor iş ve bu işi yapacak firmaların çok deneyimli olması gerekiyor. Kız Kulesi restorasyon alanına girdiğimde ise gerçekten kulenin yıllar içerisinde nasıl tahribata uğradığını gözlerimle gördüm. Yapının beden duvarlarına gergiler monte edilmiş.

Kuleye yaklaşık 9 ton yük bindirmiş ve paslanarak duvarlara zarar vermiş. Sökülen beton duvarlarda kolon ve döşeme donatılarının bağlantısı yok, aynı zamanda içeriğinde deniz kumu kullanılmış ve deniz kabukları var. Aldığım bilgiye göre orada kullanılan toplar yerine tekrar konulacak…

Kulenin tartışmaların odağında olan kısmı yani balkon kotu üzerinde bulunan ve 500 ton ağırlığa sahip olan betonarme yapı sökülmüş. Yerine Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin'in direktifleri doğrultusunda aslına uygun yığma ve ahşap yapı yapılacakmış.

Kule'yi ziyaret edecekler için İstanbul'u seyretmeleri için avluda ahşap seyirdim terasları ve buralardan kuleye çıkan ahşap merdivenler yapılıyor. Kulenin bulunduğu yerin deniz derinliği 30 metre civarında ve çok kuvvetli dalgaya maruz kaldığından kulenin daha önce yapılan dolguları ve tahkimat malzemeleri çatlamış zarar görmüş.

Bunlarda restorasyon kapsamında güçlendiriliyor. Kule geçmiş dönemde yapılan yanlış uygulamalar ve para hırsı nedeni ile çok tahrip edilmiş. Buna izin veren yine bugün bizi yönetenler… Hiç bana Koruma Kurullarından bahsetmeyin.

En büyük ihanet de burasının restoran olarak kullandırılması olmuş. Kulenin tarihi surlarını deniz kumu ve çimento ile kapatan bir zihniyetin verdiği zararı düşünebiliyor musunuz? Süreci yakından takip edeceğimi yetkililere de bildirdim. Sonucunda neler olacağını göreceğiz.

En azından alanında yetkin isimlerin işin içinde olması içimizi rahatlatıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tarihi değeri umarım hak ettiği konuma çıkartırız."