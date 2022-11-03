﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti

İHA'nın haberine göre; Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınlarında iki kız öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Bir birinin saçlarını yolan kız öğrenciler, yerlerde yuvarlandı. Birbirine öldüresiye vuran kız öğrencilerin birbirine girdiği anlarda ise olay yerinde bulunan erkek öğrenciler ise kavgayı ayırmak yerine olayı izledi. Bir süre bir birine saldıran kız öğrencilerin kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen erkekler, zaman zaman ise "helal olsun" diyerek, kızları alkışladı.