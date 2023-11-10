Kızı ve kızının erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın öldükten 3 gün sonra evdeki bazanın altında ölü bulundu

Çankırı'da 17 yaşındaki E.D sevgilisi M.E.K.'ile birlikte annesini öldürerek oturdukları evdeki bazanın içine sakladı. Evli, 3 çocuk annesi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 8 Kasım'da evdeki bazanın içinde Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu. Doğan'ın vücudunda herhangi bir ize rastlanmazken, boğulma ve zehirlenme şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

DİĞER AİLE BİREYLERİDE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşi T.D. ve 2 çocuğu ile 1 M.E.K. isimli şüpheli gözaltına aldı. Doğan'ın cenazesi, dün kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Aile Kabristanında toprağa verildi.