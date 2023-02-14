Fatih Portakal Kızılay Başkanı'na ‘Görevleriniz neden AFAD’a devredildi?’ diye sordu: Kızılay’ın sivil savunmasını FETÖ çökertti

10 kenti etkileyen deprem felaketi sonrası Kızılay’ın depremzedelere yardımdan neden pasif kaldığı tartışma konusu oldu. Afetlerde ilk müdahale eden kurumların başında gelmesi gereken Kızılay’ın deprem sonrası sadece yemek dağıtması dikkat çekti. Kızılay’ın görevlerinin AFAD’a devredildiğinin ortaya çıkması büyük felaket sonrası tartışmaların büyümesine neden oldu.

FATİH PORTAKAL KINIK’A “NEDEN GÖREVLERİNİZ AFAD’A DEVREDİLDİ” SORUSUNU SORDU

Gazeteci Fatih Portakal YouTube kanalında konuk ettiği Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a neden Kızılay’ın görevlerinin AFAD’a devredildiğini sordu. Kınık ise Türkiye’de sivil savunmayı FETÖ’nün çökerttiğini söyledi.

KINIK’IN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İ ÖVDÜĞÜ PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Kızılay Başkanı Kınık’ın “Sivil savunmayı FETÖ çökertti” sözleri sonrası eski paylaşımları ortaya çıktı. Kınık’ın FETÖ elebaşı Gülen’i övdüğü paylaşımların ortaya çıkması tartışmayı farklı bir boyuta çekti.