14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih Portakal Kızılay Başkanı'na ‘Görevleriniz neden AFAD’a devredildi?’ diye sordu: Kızılay’ın sivil savunmasını FETÖ

Fatih Portakal Kızılay Başkanı'na ‘Görevleriniz neden AFAD’a devredildi?’ diye sordu: Kızılay’ın sivil savunmasını FETÖ çökertti

Gazeteci Fatih Portakal Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a “Neden görevleriniz AFAD’a devredildi” sorusunu sordu. Kınık ise “Sivil savunmayı FETÖ çökertti” dedi. Kınık’ın FETÖ elebaşı Gülen’i övdüğü paylaşımlar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:37
Takip Et

Kızılay Başkanı’nın FETÖ’yü öven tweetleri anında ortaya çıkartıldı

Fatih Portakal Kızılay Başkanı'na ‘Görevleriniz neden AFAD’a devredildi?’ diye sordu: Kızılay’ın sivil savunmasını FETÖ çökertti
+
Aa
-

10 kenti etkileyen deprem felaketi sonrası Kızılay’ın depremzedelere yardımdan neden pasif kaldığı tartışma konusu oldu. Afetlerde ilk müdahale eden kurumların başında gelmesi gereken Kızılay’ın deprem sonrası sadece yemek dağıtması dikkat çekti. Kızılay’ın görevlerinin AFAD’a devredildiğinin ortaya çıkması büyük felaket sonrası tartışmaların büyümesine neden oldu.

FATİH PORTAKAL KINIK’A “NEDEN GÖREVLERİNİZ AFAD’A DEVREDİLDİ” SORUSUNU SORDU

Gazeteci Fatih Portakal YouTube kanalında konuk ettiği Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a neden Kızılay’ın görevlerinin AFAD’a devredildiğini sordu. Kınık ise Türkiye’de sivil savunmayı FETÖ’nün çökerttiğini söyledi.

KINIK’IN FETÖ ELEBAŞI GÜLEN’İ ÖVDÜĞÜ PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Kızılay Başkanı Kınık’ın “Sivil savunmayı FETÖ çökertti” sözleri sonrası eski paylaşımları ortaya çıktı. Kınık’ın FETÖ elebaşı Gülen’i övdüğü paylaşımların ortaya çıkması tartışmayı farklı bir boyuta çekti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
1
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
2
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
3
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Yayına geçtiklerinin farkında olmadan kahkaha atıp depremzedelerle dalga geçtiler
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
4
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
5
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı’ diyen AKP’li ‘imar affı’na ‘Evet’ demiş
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
6
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
7
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿Rüyada bağırmak ne demek? Rüyada bağırmanın anlamı nedir?
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿ Depremzede kadın anne oldu
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Yapay zeka sanatçıların da sesini kopyalıyor. Artık ses sanatçılığı da tarih olabilir
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
﻿Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları bakın ne yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.