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İstanbul'da bir sürü mülkü bulunan Kızılay MÜSİAD'ın hasarlı binasını bile bile kiraladı

Deprem felaketinde yetersiz olan Kızılay’ın hasarlı olduğunu bile bile İstanbul’da MÜSİAD’a ait binayı kiraladığı ortaya çıktı. Kızılay’ın yüzlerce mülkü olmasına rağmen bile bile hasarlı binayı kiralaması dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:50
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Kızılay hasarlı olduğunu bile bile MÜSİAD'ın binasını kiraladı

İstanbul'da bir sürü mülkü bulunan Kızılay MÜSİAD'ın hasarlı binasını bile bile kiraladı
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Depremzedeler sokaklarda yokluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışırken ortalıkta görünmeyen 154 yıllık bir kurum olan Kızılay'da skandallar zinciri son bulmuyor. Malatya'daki konteyner fabrikasını kapattığı ortaya çıkan Kızılay’ın, İstanbul’da 500’e yakın mülkü bulunmasına rağmen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden (MÜSİAD) kiraladığı hasarlı binayı kullanmaya devam ettiği açığa çıktı. Kızılay 2019 yılında AKP İstanbul İl Başkanlığı yanındaki MÜSİAD’a ait binayı kiraladı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Kızılay’ın hazırlattığı değerleme raporunda da bina içerisinde, zeminde ve duvarlarda oluşan çatlaklardan bahsedildi. Rapora, binanın hasarlı bölümlerinin fotoğrafları konuldu. Bu rapora rağmen Kızılay binayı kiraladı. Ayrıca raporda deprem riskine de dikkat çekilerek, zeminin riskli olduğunun altı çizildi.

Kızılay, depremzedelerin acil ihtiyacına rağmen deprem bölgesine yeteri kadar çadır gönderemiyor. Kızılay’ın 2021 faaliyet raporunda afet ve göç gibi acil durumlarda barınma ihtiyacının sağlanması amacıyla kapasite artırma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtilerek kurumun mevcut barınma kapasitesinin 233 bin 600 kişi olduğu ve stoklarda 46 bin 83 çadır ve 637 yaşam konteyneri olduğu ifade ediliyor. Ancak depremin yıktığı kentlerde Kızılay'ın bu kapasitenin ne kadarını kullandığı bilinmiyor.

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