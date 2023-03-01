Kerem Kınık’ın kızı da Yeşilay'da uzman yardımcısı çıktı. Oğlunu 'başkan yardımcısı' yaptığı kamuoyuna yansımıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 50 çadırı afet bölgesine göndermek yerine AHBAP’a 46 milyon TL karşılığında sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık, çocuklarının yaptığı görevler nedeniyle de eleştiriliyor.

Kerem Kınık’ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık’ın Genç Kızılay’da genel başkan yardımcısı olduğu bir süre önce kamuoyuna yansımıştı. Muhammed Furkan Kınık, sekiz genel başkan yardımcısı içinde herhangi bir birim başkanlığı bulunmayan tek isim olarak bu görevini sürdürüyor. Linkedin hesabında yer alan bilgiye göre Kınık ayrıca, ‘TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü’ unvanına sahip.

OĞLUNDAN SONRA KIZININ DA KARİYERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kerem Kınık’ın bir diğer çocuğu Fatıma Zehra Kınık’ın da Yeşilay kadrosunda yer aldığı öğrenildi. Buna göre Fatıma Zehra Kınık, Yeşilay’da Haziran 2022’den bu yana ‘uzman yardımcısı’ olarak görev yapıyor.

Muhammed Furkan Kınık ve Fatıma Zehra Kınık’ın özgeçmişlerinde, yaklaşık 10 yıl faaliyette bulunduktan sonra 2020’de kapatılan Şehir Üniversitesi’nde eğitim aldıkları görülüyor. Muhammed Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun olmuş.