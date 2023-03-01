2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kerem Kınık’ın kızı da Yeşilay'da uzman yardımcısı çıktı. Oğlunu 'başkan yardımcısı' yaptığı kamuoyuna yansımıştı

Kerem Kınık’ın kızı da Yeşilay'da uzman yardımcısı çıktı. Oğlunu 'başkan yardımcısı' yaptığı kamuoyuna yansımıştı

Daha önce oğlu Muhammed Furkan Kınık’ın, Genç Kızılay’da genel başkan yardımcısı olduğu ve TRT’de çalıştığı kamuoyuna yansıyan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, kızı Fatıma Zehra Kınık’ın da Yeşilay’da yaklaşık 10 ay önce ‘uzman yardımcısı’ olarak göreve başladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 23:51
Takip Et

Oğlunu 'başkan yardımcısı' yaptığı kamuoyuna yansımıştı... Kerem Kınık’ın kızı da Yeşilay'da uzman yardımcısı çıktı

Kerem Kınık’ın kızı da Yeşilay'da uzman yardımcısı çıktı. Oğlunu 'başkan yardımcısı' yaptığı kamuoyuna yansımıştı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bin 50 çadırı afet bölgesine göndermek yerine AHBAP’a 46 milyon TL karşılığında sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın tartışmalı başkanı Kerem Kınık, çocuklarının yaptığı görevler nedeniyle de eleştiriliyor.

Kerem Kınık’ın 30 yaşındaki oğlu Muhammed Furkan Kınık’ın Genç Kızılay’da genel başkan yardımcısı olduğu bir süre önce kamuoyuna yansımıştı. Muhammed Furkan Kınık, sekiz genel başkan yardımcısı içinde herhangi bir birim başkanlığı bulunmayan tek isim olarak bu görevini sürdürüyor. Linkedin hesabında yer alan bilgiye göre Kınık ayrıca, ‘TRT Dijital Platform Kanal Koordinatörlüğü’ unvanına sahip.

OĞLUNDAN SONRA KIZININ DA KARİYERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kerem Kınık’ın bir diğer çocuğu Fatıma Zehra Kınık’ın da Yeşilay kadrosunda yer aldığı öğrenildi. Buna göre Fatıma Zehra Kınık, Yeşilay’da Haziran 2022’den bu yana ‘uzman yardımcısı’ olarak görev yapıyor.

Muhammed Furkan Kınık ve Fatıma Zehra Kınık’ın özgeçmişlerinde, yaklaşık 10 yıl faaliyette bulunduktan sonra 2020’de kapatılan Şehir Üniversitesi’nde eğitim aldıkları görülüyor. Muhammed Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun olmuş.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
5
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Çekiciye çarpan otomobil takla attı
﻿Çekiciye çarpan otomobil takla attı
﻿Çekiciye çarpan otomobil takla attı
﻿İşte bağışta toplanan para
﻿İşte bağışta toplanan para
﻿İşte bağışta toplanan para
﻿Livakovic eldivenini ve formasını bağışladı
﻿Livakovic eldivenini ve formasını bağışladı
﻿Livakovic eldivenini ve formasını bağışladı
﻿PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
﻿PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
﻿PSG başkanı Omuz Omuza yayınına katıldı. Bağışladığı rakam dudak uçuklattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.