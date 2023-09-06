Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ünlü isimle aşk yaşıyor iddiası

Oyuncu kadrosuda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman şimdi de özel hayatıyla gündem oldu.

38 yaşındaki Müjde Uzman'ın aşk hayatı merak edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyayı salladı. Gossippasta'da paylaşılan o kare kısa sürede yayıldı.

Müjde Uzman'ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı konuşulurken, Müjde Uzman ile Birand Tunca'nın sevgili koltuğunda oturması iddiaları güçlendirdi.