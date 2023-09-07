Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör bölüm başı aldığı ücretle şaşkınlık yarattı. Duyan inanamadı

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör’ün aylık kazancı ortaya çıktı. Güngör’ün bölüm başı aldığı ücret herkesi şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör bölüm başı aldığı ücretle şaşkınlık yarattı. Duyan inanamadı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Fatih karakteriyle büyük beğeni toplayan Doğukan Güngör bu kez aylık kazancı ile gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken dizideki bazı oyuncuların aylık kazancı ortaya çıktı. Doğukan Güngör'ün bölüm başı aldığı ücreti duyanlar inanamadı.

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Oyuncuları arasında; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün bölüm başı 50 bin TL kazandığı iddia edildi.

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Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Doğukan Güngör'ün rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ise diziden bölüm başı 100 bin TL kazanıyor. Ünlü oyuncuların arasındaki kazanç farkı herkesi şaşırttı.

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