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Depremzede anne babalara çok önemli uyarı

Klinik Psikoloğ Nida Biçen çocuklarda deprem travması ile ilgili ebeveynlere uyarılar yaptı. İşte o uyarılar.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 12:50
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Klinik psikolog depremzede anne babaları uyardı

Depremzede anne babalara çok önemli uyarı
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Öncelikle ebeveynlerin kendi duygu regülasyonlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Klinik Psikolog Nida Biçen, “Ailelerin çocuğun yanında ağlayarak yüksek tepkiler vermesi çocuğun da duygularını çok daha yüksek bir şekilde yaşamalarını sağlayacaktır. Bu demek değildir ki duygularımızı hiç göstermeyelim bunu daha normal ve doğal tepkilerle belli etmek, çocuğun bunu öğrenmesini ve rol model almasını sağlayacak” diye konuştu.


Çocukları sosyal medya ve görsel içeriklerdeki deprem görüntülerine tekrar maruz kalmamasını sağlamak gerektiğini de belirten Klinik Psikolog Nida Biçen, “İzledikçe tekrar tekrar bu tramvatik durumlara maruz kalmak çocukların kaygısını artırabilir. Bir diğeri enkaz altında kaldı, çıkarılamadı, öldü, başına bir şey geldi, çok kötü oldu gibi daha büyük söylemlerde bulunmamak çocuklar için oldukça önemli. Bunları daha basitleştirilmiş daha çocukların yaşına uygun bir şekilde ifade etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Açıklamasında, ebeveynlerin çocuklarıyla kaygıları hakkında konuşmanın da önemli olduğuna dikkat çeken Nida Biçen şunları söyledi:

“Bu olay hiç yaşanmamış gibi davranmak yerine kaygıları konuşmak, bu depremin nasıl olduğunu, ölenlerin neyden kaynaklı öldüğünü, çocuğun yaşına ve çocuğun doğasına göre anlatmak oldukça önemli. Bazı çocuklar yaşları gereği sözel olarak anlayabilirler, fakat yaşları daha küçük olanlar için, bunu oyunlarla, masallarla yada legolarla bir deprem düzeneği kurarak yaşına uygun basit ve net bir dille anlatmak önemli. Ayrıca, çocuğun duygularını ifade etmesine izin vermek, kaygılarını, korkularını ve konuyla ilgili ne kadar bilgisi olduğunu dinlemek gerekmektedir. Bu dinlemeyi şefkatle ve sabırla yapmalıyız. İlk önce şefkatle dinlemek önemli. Burada endişelenme, korkacak hiçbir şey yok, üzülme demek yerine, bu duygularını ona yansıtmak, şuan üzülüyorsun, kaygılanıyorsun bu beni de kaygılandırıyor haklısın gibi ona yansıtma yapmak veya bu konuyla ilgili daha küçük çocuklarda oyunlar oynamak masal anlatmak, bu konuyla ilgili resim çizmek ve duygu aktarımını sağlamaya çalışmak çocukların duygu ifadesinde rahatlatıcı bir özelliğe sahip. Burada çocuklar şefkate, sıcaklığa ve güvene ihtiyaç duyacaklardır. Sözel olarak yada dokunsal olarak çocuğun izin verdiği şekilde çocuğun üzerine gitmeden çocuğa destek olmak, sevgimizi daha fazla dile getirmek, çocuğun kaygısını, korkularını azaltacaktır.”

Deprem travmasına karşı ebeveynlere önerilerde de bulunan Klinik Psikolog Nida Biçen, “Ailecek sevdiğiniz etkinliklere yer verebilirsiniz. Bu hem iyileştirici bir etkiye hem de beraber vakit geçirmenize sebep olacaktır. Bu yüzden bol bol aktivite yapmak, belki dışarıya çıkmak, gezmek, temiz hava almak, doğa yürüyüşleri yapmakta aslında sadece çocukların değil ebeveynlerin de kaygısını, korkusunu ve gerginlik hissini azaltacaktır Çocuk bu dönemde her zamankinden daha fazla güvene ihtiyaç duyacaktır. Daha sık bir şekilde ben hep senleyim, seninle beraber vakit geçirmeye devam ediyorum ve güvendesin hissine çocuklara sözel olarak ya da davranışsal olarak belli etmekte onların o güven hisleriyle beraber daha rahat bir şekilde günlerine devam etmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

İHA

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