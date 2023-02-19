Asrın felaketini deprem değil denetimsizlik ve binalar getirdi. Japonya’daki depremlerde yaşanan ölü sayısı gerçeği ortaya çıkardı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ayrı depremin binlerce cana mal olduğu ve büyük tahribat yaptığı Türkiye’de çoğu kimse sık sık depremlerle sarsılan ama binaları yıkılmayan Japonya’yı örnek gösteriyor.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük hasara yol açtı. Depremlerin ardından 13. güne girilirken ölü ve yaralı sayılarındaki son durum da açıklandı. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay illerinde can kaybı ve yaralı sayıları her geçen gün artıyor.

40 BİN 642’YE ULAŞTI

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

TÜRKİYE-JAPONYA KARŞILAŞTIRMASI

Sosyal medyada da Türkiye’de yaşanan deprem felaketine ilişkin dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bu paylaşımlardan en dikkat çekenlerinden biri ise, sık sık depremlerle sarsılan binaları yıkılmayan Japonya'nın son 20 yılındaki büyük deprem felaketlerinin bilançosu oldu. Bilonçoda, 18 tane 7 ve 8,3 büyüklüğündeki depremlerde toplam ölü sayısının 56 olduğu tabloya dikkat çekildi.

Özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren olayla ilgili gazeteci Tanyel Yılmaz da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“HERKES VEBAL SAHİBİ ASIL SUÇLULAR GİBİ”

Yılmaz paylaşımında, “Yok öyle asrın depremiydi, sağlam binalar da yıkılırdı filan... Bu propagandayı yapsam herkes vebal sahibi asıl suçlular gibi...” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMDE SADECE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Japonya'da geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen 7.4 büyüklüğünde Fukuşima merkezli depremde 4 kişi ölmüştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan,paylaşımına “Japonların kader ve fıtratı…” notunu düşmüştü.

ERDOĞAN “KADER PLANI” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası için söylediği ‘kader planı’ ifadesini, Kahramanmaraş merkezli depremler için kullanmıştı. Depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” demişti.

JAPONYA’DA 18 BÜYÜK DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 56

Erozan'ın paylaşımına göre Japonya'da son 20 yılda 18 tane 7-8,3 büyüklükleri aralığında deprem olurken, 18 büyük depremde toplam ölü sayısı sadece 56.

Dünyanın kayıtlı tarihindeki en büyük deprem olan 2011 yılındaki Tohoku merkezli 9.1 büyüklüğündeki depremde ise 20 bin kişinin öldüğü belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı, Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, büyük felaketin ardından Japonya'da son 20 yılda yaşanan 7'den büyük depremlerde ortaya çıkan bilançoyu paylaştı.

JAPONYA’DA DEPREM HAYATIN NASIL İÇİNDE?

Dünyanın aktif yanardağlarının yüzde 10’unun yer aldığı fay hatlarının üzerinde yer alan Japonya’da yılda yaklaşık 1500 deprem meydana geliyor.

Dört büyük adadan oluşan ülkede bu depremler okyanusun kıyısında veya altında gerçekleşirse tsunami denen dev dalgalar da oluşuyor.

Japonya’nın sarsıntı şiddetine göre şindo denilen kendi deprem şiddeti ölçme sistemi var. Japonya'nın diğer ülkelerden en önemli farkı, ülkenin deprem gerçeğini kabul etmesi ve ona göre davranıp, hazırlık yapması.

Son 20 yılda Japonya’da 6 ve üzeri şiddetinde en az 28 deprem oldu.

Bunların arasında en ölümcül olanları Ocak 1995’te Kobe’de yaşanan Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve Mart 2011’de Fukuşima’yı vuran Büyük Doğu Japonya Depremi idi.

Can kaybının nedeni ilkinde yangınlar, ikincisinde ise oluşan dev tsunami idi.

AZ HASARLA ATLATMAK MÜMKÜN MÜ?

Deprem geçmişi nedeniyle Japonya dünyada diğer ülkelere göre depreme en hazırlıklı ülke olarak tanınıyor.

Tokyo Metropol yönetimi, binaları depreme daha da dayanıklı hale getirerek yeni revize ettiği plana göre 2030’a dek Tokyo’yu doğrudan vurması beklenen 9 şiddetindeki çok büyük bir depremde yaşanacak can kaybını ve maddi hasarı bir önceki tahmine göre yüzde 30 indirecek önlemler alacağını açıkladı.

Önceki tahmine göre böyle bir depremde Tokyo’da 9 bin civarında kişinin öleceği ve 100 binden fazla binanın da zarar göreceği tahmin ediliyordu.

Tokyo Valisi Yuriko Koike’nin geçen hafta yaptığı açıklamaya göre son on yılda alınan önlemlerle can kaybı tahmini 6100 kişiye düştü. Metropol yönetimi, yeni ortaya çıkan risk faktörlerine göre de tedbir almayı sürdürüyor.

Örneğin şehirde gökdelenlerin sayısının artmasıyla bir deprem sırasında elektriğin kesilmesi tehlikesi karşısında her kata jeneratör ve batarya sisteminin kurulması düşünülüyor.

Plana göre toplanma merkezlerinde Wi-Fi noktaları kurulması da var. Son olarak afet zamanında yerel düzeyde liderlik yapabilecek insanların yetiştirilmesi var.

(Kaynak: BBC Türkçe)