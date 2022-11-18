Kobani’yi işaret eden Soylu, bu kez ''Münbiç'' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuştu.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısının emrinin Kobani’den geldiğini söyleyen Bakan Soylu konuşmasında, ” İstiklal saldırısı da Münbiç’ten oldu.” ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL SALDIRISI KOBANİ'DEN" DİYEN SOYLU ŞİMDİ DE "MÜNBİÇ’TEN" DEDİ

Soylu’nun açıklaması şu şekilde:

Mersin saldırısı da İstiklal saldırısı da Münbiç’ten oldu. Münbiç’te de sizin (HDP’lilere dönerek) ağalarınız durmaktadır. Amerika, PYD, PKK durmaktadır. (İstanbul Emniyeti sizi yalanlıyor’ itirazı üzerine) Ömrünüz yalanla geçiyor, utanmadan.

Soylu, patlamanın ardından yaptığı açıklamalarda, “İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var”