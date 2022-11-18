İstiklal Caddesi saldırganı terörist saldırıdan önce caddede böyle keşif yapmış

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 22 Ekim günü saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.



12 KASIM'DA PATLATMAYI PLANLAMIŞLAR

Düzenlenen sevk yazısında 12 Kasım’da şüpheli Bilal ile Ahlam Albashir'in Taksim'e birlikte gitmeye karar verdikleri, şüpheli Yasir ile irtibat kurup sonrasında vazgeçerek ertesi gün olan 13 Kasım’a erteledikleri, bu durumun ise Yasir Alkoralı ile Ahlam'ın yaptıkları mesaj yazışmalarından tespit edildiği vurgulandı.

Son olarak 13 Kasım 2022’de şüpheliler Bilal ve Ahlam Albashir'in planlı faaliyetleri dahilinde tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek Yasir Alkoralı'nın kullandığı araç ile Taksim'e doğru yola çıktıkları ve Taksim'e ulaştıklarında eylemci Ahlam Albashir'in bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle inerek olayın meydana geldiği alana ilerlediği, Bilal’in ise Yasir Alkoralı ile tekstil atölyesine geri döndüğü, olayın neticesinde Yasir'in kullandığı araç üzerinden yapılan olay yeri inceleme işlemleri sonucu düzenlenen raporda ise olayda kullanılan TNT kalıntılarına araç içerisinde rastlanıldığı kaydedildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen sevk yazısının devamında, olay yerine ulaşan Ahlam Albashir'in bomba düzeneğinin bulunduğu çantayı İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın önündeki bankın bitişiğine bıraktığı, bir süre burada bekleme halinde kaldığı, sonrasında ‘Hacı’ kod adlı örgüt sorumlusunun telefonla talimat vermesi üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştığı sırada bomba düzeneğinin patlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

TAKSİM’DE HAİN TERÖR SALDIRISI

13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen bombalı saldırıda, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 81 kişi yaralandı. Bombanın bulunduğu çantayı caddeye bırakan Albahsir'in sorgusunda, PKK/PYD/YPG adlı terör örgütleri tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söylediği aktarıldı. Saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu bildirildi.

51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bombalı saldırıya ilişkin 51 kişi gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin 15 Kasım'da yakalanan Ahmed Jarkas'ın, olayın ardından evine götürdüğü Ahlam Albashir'i buradan Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi. Yakalanan Ammar Jarkas'ın ise Ahlam Albashir ile aynı evde kalan firari şüpheli Bilal Hassan'ı Bulgaristan'a kaçırmak üzere Edirne'ye götürdüğü tespit edildi. Öte yandan Albashir ile Hassan'ın, saldırı günü Taksim'e geldikleri arabayla daha önce 3 defa daha Taksim'e gelerek keşif yaptıkları belirlendi. Bilal Hassan gözaltına alınanlar arasında değil ve henüz yakalanamadı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 51 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden bombalı saldırının faili Ahlam Albashir dahil 17'si tutuklanırken 29 şüpheli hakkında sınır dışı kararı verildi.