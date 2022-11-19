19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Terör saldırısında yaralanan 71 kişi taburcu oldu

Terör saldırısında yaralanan 71 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 17:26
Takip Et

Bakan Koca İstiklaldeki terör saldırısında yaralanan 71 kişinin taburcu olduğunu açıkladı

Terör saldırısında yaralanan 71 kişi taburcu oldu
+
Aa
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Koca, toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının 71’e ulaştığını duyurdu.

8 yaralının tedavisinin serviste, 2 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu belirten Koca, "Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
3
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
4
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.