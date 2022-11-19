Terör saldırısında yaralanan 71 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Koca, toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının 71’e ulaştığını duyurdu.
8 yaralının tedavisinin serviste, 2 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu belirten Koca, "Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
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