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İstiklali kana bulayan teröristlerin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröristlerin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Bombayı temin eden teröristin Yunanistan’a kaçmasına yardım eden Ammar Jarkas’ın saldırı sonrası kamuflaj talimatı dikkat çekti.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:49
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İstiklali kana bulayan teröristlerin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Dikkat çeken kamuflaj talimatı

İstiklali kana bulayan teröristlerin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti, teröristlerin bombalı saldırı öncesinde ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmalarını tespit etti.

TERÖRİSTE "ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİR" TALİMATI
Sabah'ın haberine göre, Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ
Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

KORSAN TAKSİCİYLE YAZIŞMIŞ
Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

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MİLLETE ŞANTAJ
20.11.2022 14:04
hesabı sorulacak.bu adi basit istihbaratla her devletin önlediği olayları bilerek önlemeyip yine 7 haziran kaos ortamına sokup millete şantaj yapma peşindeler ama millet artık yemez hesabını sorar  
 
MİLLET ARTIK YUTMUYOR
20.11.2022 14:03
bu ucuz numaraları bir kere denediniz.verin yetkiyi bu iş tatlılıkla çözülsin diye tehditlerinizi biliyor millet.o patlamalar nasıl aniden kesildiyse şimdi tekrar hortlattılar.ya oy verirsiniz ya kaos  
 
BİLEREK GÖZ YUMDULAR
20.11.2022 14:01
bu tarz olaylar olma riski herzaman vardır ama engellenir.nitekim 5 senedir de engelleniyordu.bu basit saldırıy bilerek engel olmadılar.çünkü seçim kapıda oy harekatı show yapmak için gerekçe lazımdı  
 
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