Koca Türkiye Cumhuriyeti'ni bu duruma düşürenler utansın. Atatürk ve İstiklal Marşımız pazarlık konusu olmaz

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Riyad’da oynanacak Süper Kupa Finali maçı öncesinde Arabistan’da kriz yaşandı.

ARAPLAR 'HAİNLİK' YAPTI

Arap yetkililerin maç günü, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının sahaya çıkacağı pankartlardan, Atatürk posterine, Cumhuriyetin 100. Yılını anma amaçlı etkinliklere ve İstiklal Marşımıza izin vermeyecekleri ortaya çıktı.

Bu durum Türk halkında büyük bir tepki çekerken, TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri sorunu çözmek için girişimlerde bulundu.

Bu kapsamda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında bir toplantı gerçekleştirildi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de kulüp başkanları bir görüşme gerçekleştirdi.

HALA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Son olarak TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları arasında yapılan görüşme sonrası maçın belirtilen saatte oynanacağı açıklandı.

Ancak pankartlara izin çıkmadığı öğrenildi.

Türk taraftarların Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili pankartları 'Siyasi içerik' kapsamında sayılacak ve stat içine alınmayacak.

MARŞ KRİZİ

Arap yetkililerin İstiklal Marşı’nın okunmasını karşı çıktığı, okunacaksa da Suudi Arabistan marşının da seremonide okunmasını dayattığı iddia edilmişti.

Edinilen son bilgilere göre İstiklal Marşı ile birlikte Suudi Arabistan marşının da okunacağı iddia ediliyor.

Arapların Türk milli marşına, Ulu Önder Atatürk’e ve şanlı bayrağımıza olan rahatsızlığı ise yeni değil. Araplar tarihinde milletimize isyan ettiği ve sırtımızdan bıçakladığı bir çok olay yaşanmıştı.

Duayen gazeteci Gürel Yurttaş bugün konuyla ilgili bir yazı yazmıştı. İşte o yazı:

Atatürk'ü kimse yok sayamaz. Pazarlık konusu da yapamaz. Galatasaray Fenerbahçe çıkmayın maça



Bunları düşünmedin mi Büyükekşi ne diyeceksin şimdi!

Taa en başından beri karşıydı herkes.

TFF'nin Zihni Sinir icatlarıyla meşhur başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamasından sonra tepkiler yükseldi.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ne işimiz vardı Suudi Arabistan'da?

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi böylesine önemli bir yılda neden Türkiye'de oynanmıyor?

Diye diye herkesin dilinde tüy bitti.

Kulüplerin divan kurulları bile karşı çıktılar.

Ama bir Büyükekşi kulaklarını kapattı buna.

Bir de daha da ileri gitti. Suudi Arabistan'la 5 yıllık anlaşma yapacaklarmış da...

100. yıl kutlamalarını orada maçtan önce de gerçekleştireceklermiş de...

Atatürk pankartı olacakmış da...

Dünya duyacakmış da...

Şeriatla yönetilen ülkede bir sen inanırdın bunların rahatça yapılacağına...

Adamların kralı prensi Türkiye'ye geldiklerinde Anıtkabir'e bile gitmiyorlar da orada Atatürk'ü mü andıracaklar sana?

Seyahat acentasına çevirdiği TFF'nin parasıyla yüzlerce kişiyi götürdü bir de Riyad'da.

Harcaması, organizasyonları hangi şirketlerin yaptığı, kimlere kaç para dağıtılacağı yakında çıkar ortaya.

Çıkar da...

Asıl konumuz bu değil şimdi.

Para ha...

İsterlerse milyarlarca dolar versinler.

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde olabilir mi?

Hangi cüretle birileri İstiklal Marşımıza yasak koyabilir?

Kim Atatürk fotoğraflarına engel olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hangi güç aşağı görebilir?

Ah Büyükekşi ah...

Yeterince zarar verdin futbola da...

Ama bu kadarını verebileceğini kimse beklemezdi.

Dinlemedin kimseyi.

Dinlemedin de...

Mehmet Akif'le vereyim bir cevap sana.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İki büyük kulübe sesleniyorum.

Çıkmayın maça.

Sakın ha.

Zaten onların da görüşü bu şekilde sanıyorum şu anda.

Ah Büyükekşi ah.

Nasıl vereceksin bunun hesabını acaba?