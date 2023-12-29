Süper Kupa hakkında son karar çıktı. Olağanüstü toplantı sona erdi

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Süper Kupa hakkında son karar çıktı. Olağanüstü toplantı sona erdi
Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanıp oynanmayacağı belli oldu.

Süper Kupa, planlandığı gibi 20.45'te başlayacak.

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