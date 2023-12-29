Meral Akşener’den Süper Kupa skandalına tepki.

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi basına yansıyan gelişmeler ülkeyi ayağa kaldırdı.

Medyaya yansıyan skandallar sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir açıklama yayınlayarak maçın planlandığı gibi oynayacağını açıkladı.

Skandallara bir eleştiri de İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerleri ne Suud’lara ne de başka bir ülkeye tartışma konusu yapılamaz! Bizi bu cihanda; Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzü anmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur, olamaz!” dedi.