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Tıra arkadan çarpan minibüs hurdaya döndü: 6 yaralı

Kocaeli D-100 Karayolunda seyir halinde olan bir minibüs, tıra arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:57
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Kocaeli D-100'de minibüs tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Tıra arkadan çarpan minibüs hurdaya döndü: 6 yaralı
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D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde bir minibüsün önünde seyreden tıra arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün ön camının buğu yapması neticesinde sürücünün tırı fark edemediği, bu sebeple kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzuntarla mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 EOT 416 Peugeot marka minibüs, Atilla Hurmadaroğlu hakimiyetindeki 81 KB 430 plakalı DAF marka tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Minibüs sürücüsünün aracın ön camının buğu yapması neticesinde tırı fark edemediği, bu sebeple kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Atilla Hurmadaroğlu, "Seyir halinde gittiğim esnada arkadan gelen minibüs bana vurdu. Aracı durdurdum, sürücünün yanına gidip 'Geçmiş olsun' dedim. 'Benim aracın cam buhar yaptı, seni göremedim' dedi. Olay bu şekilde oldu" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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