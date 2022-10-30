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Kocaeli'nde bitişik iki villa alev topuna döndü!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yan yana duran iki villa alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:10
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Kocaeli'nde bitişik iki villa alev topuna döndü!

Kocaeli'nde bitişik iki villa alev topuna döndü!
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İHA'nın haberine göre; Yangın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, villaya bitişik nizamda bulunan başka bir villanın çatısına da sıçradı. Bir anda iki villanın çatısı da alev topuna döndü. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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