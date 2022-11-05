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Kocatepe'de depo alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde daha önce korku evi olarak kullanılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:04
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Kocatepe'de depo alev alev yandı

Kocatepe'de depo alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre; Yangın, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Biberiye Sokak'ta bulunan eskiden korku evi olarak kullanılan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramasını önleyerek soğutma çalışmalarına geçti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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