Kolonların önemi bu videoda. Malatya'da yıkılan binanın deprem anındaki görüntüsü her şeyi anlatıyor

Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu.

Malatya'da deprem anında kaydedilen bir görüntü, kolonların bina için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Videoda çöktüğü görülen binada yıkım en alttaki kolonun kopmasıyla başlıyor.

Yani binanın kolonlarında maliyetten kaçmak için az demir kullanımının, betona kaliteyi düşürecek maddeler eklemenin, yetersiz beton dökmenin sonucudur bu kopma...

AFAD tarafından, 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 22:20'de açıklanan son verilere göre depremlerde 41 bin 020 kişi hayatını kaybetti.

Yani maliyeti azaltıp kârı artırma kaygısı, kesilen kolonlar, imar afları, kalitesiz beton, ihmaller ve denetimsizlik 41 bin 020 vatandaşımızı hayattan kopardı...