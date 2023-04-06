6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek

Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek

Şarkıcı olduğunu söyleyen Begüm Polat, Ordu'da verdiği konserden bir video paylaşarak, muhalefete laf attı. Polat'ın sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 08:54
Takip Et

Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı

Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
+
Aa
-

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Nisan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'daki 'Millet Buluşması'na katıldı. Mitingin gerçekleştirileceği Trabzon Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.

"BELEDİYELER SANA KONSER VERECEK SAKİN"

TikTok'ta ünlü olduktan sonra konser vermeye başlayan Begüm Polat, Ordu'nun Perşembe ilçesinde verdiği konserden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Polat'ın "Ordu- Perşembe yaylası konserimin muhalefetin Trabzon mitinginden daha kalabalık olması şoku" notunu düştüğü videoya "belediyeden sana konser verecek sakin" tepkileri yağdı.

İşte Trabzon mitinginden kareler de paylaşan vatandaşların Polat'a tepkilerinden bazıları... 

Trabzon mitinginden kareler;

Polat'ın konserinden kareler

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
4
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
5
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
6
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Bursa'da servis kazası. 3 araç birbirine girdi
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿Hızla kilo alan hastadan 42 kilogram tümör çıkarıldı
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿BM Genel Sekreterinden İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
﻿Altın 13 ayın zirvesinde. Rekora doymuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.