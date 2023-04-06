Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek

Editör: Osmancan Erok
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Nisan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'daki 'Millet Buluşması'na katıldı. Mitingin gerçekleştirileceği Trabzon Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.
"BELEDİYELER SANA KONSER VERECEK SAKİN"
TikTok'ta ünlü olduktan sonra konser vermeye başlayan Begüm Polat, Ordu'nun Perşembe ilçesinde verdiği konserden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Polat'ın "Ordu- Perşembe yaylası konserimin muhalefetin Trabzon mitinginden daha kalabalık olması şoku" notunu düştüğü videoya "belediyeden sana konser verecek sakin" tepkileri yağdı.
İşte Trabzon mitinginden kareler de paylaşan vatandaşların Polat'a tepkilerinden bazıları...
Trabzon mitinginden kareler;
Polat'ın konserinden kareler