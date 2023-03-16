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Sokak röportajı açık oturuma döndü herkes bu sözleri alkışladı: Allah'ı Kuran'ı seven adam miting meydanında Kuran sallamaz

"Kürt açılımı"nı savunan AKP'liye diğer vatandaşın verdiği yanıt sosyal medyada tekrar gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:12
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Sokak röportajı açık oturuma döndü

Sokak röportajı açık oturuma döndü herkes bu sözleri alkışladı: Allah'ı Kuran'ı seven adam miting meydanında Kuran sallamaz
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Sokak röportajında "Açılım gerçek olmuş olsaydı..." sözleriyle konuşmasına başlayan vatandaşı duyan başka bir vatandaş söze girerek duruma isyan etti.

"Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkararak mı vatanseverlikten bahsediyorsun..."

"Çadır mahkemeleri kurarak mı vatanseverlikten bahsediyorsun. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkararak mı vatanseverlikten bahsediyorsun..." diyen vatandaşın alkış alan isyanı şöyle devam etti.

"Ya bırak ne açılımı ya ben 2010 yılında askerdim benim devlerimi şehit ettiler ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Abicim aşın artık ya. Ne Allah'ı ne kitabı ya. Bırakın ya. Allah'ı kitabı Kuran'ı seven adam miting meydanında Kuran'ı sallamaz dinden imandan behsedip... "

"Sen kendi ülkenden ne saklanıyorsun ya..."

Aynı AKP'li vatandaşın "15 Temmuz gerçek olmuş olsaydı emin olun..."  sözlerini yine yarıda kesen vatandaş,

"15 Temmuz neye gerçek olacak birbirleriyle sidik yarışına girdiler de 15 Temmuz geldi. Sen bir ülkenin Cumhurbaşkanısın gittiğin yeri saklıyorsun, seni haber yapan gazeteciyi yargınıyorsun. Niye benim yerimi söylüyorsun. Sen kendi ülkenden ne saklanıyorsun ya..." ifadeleriyle de alkış topladı.

NE OLMUŞTU?

2015 Haziran ayında HDP’nin seçim beyannamesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracağını açıklamasından sonra Erdoğan, Batman mitingine Kürtçe Kuran’la çıkıp, “Hale bak Diyanet’i kaldıracak. Çünkü bunların dinle işi yok. Bakınız kaldıracağız dedikleri Diyanet şu anda Kürtçe Kuran mealini yayınladı” diye konuşmuştu.

Erdoğan, gelen tepkiler sonrası Van’da yaptığı mitingde bir kez daha Kürtçe Kuran’la eline alıp, “Birileri benim Kuran’ın Kürtçe mealini sizlerle paylaşmamdan rahatsız oldular. Onların rahatsızlığını aslında bizatihi Kuran’ın kendisinden kaynaklandığını biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

OSMAN ÖCALAN TRT'YE ÇIKMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın İmralı'daki ismi Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran 2019'a ilişkin TRT'de çağrı skandalı yaşanmış; TRT Kürtçe kanalı, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı ekrana çıkarmıştı.

Osman Öcalan ağabeyi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yenilemişti.

Öte yandan; Osman Öcalan, koronavirüs sebebiyle 15 Kasım 2021 tarihinde Irak'a bağlı özerk Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil şehrinde 63 yaşında öldü. Cenazesi Erbil'in Pirmam kasabasında gömüldü.

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