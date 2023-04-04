Depremde yetersiz kalan AFAD mitinge katılımın az olması için fırtına uyarısı yaptı. İmamoğlu AFAD'ı yerin dibine sokacak açıklamayı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’da yaptığı “Millet Buluşması”nın bir gün öncesinde AFAD vatandaşların telefonuna “kuvvetli fırtına” uyarısı gönderdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ise konuya ilişkin herhangi bir uyarısı olmadı. MGM’nin internet sitesine bakıldığında Trabzon’da havanın yalnızca bulutlu olacağı görüldü. Hava sıcaklığının ise 12-14 derece arasında seyredeceği belirtildi.







AFAD METEOROLOJİYE DAYANDIRDI AMA METEOROLOJİNİN ÖYLE BİR UYARISI YOKTU

Oysa AFAD’ın Meteorolojiye dayandırarak, Trabzonlulara miting günü için gönderdiği mesajda, “Trabzon’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olun.” yazıyordu.



Meteoroloji verilerinde yer aldığı gibi kentte hava durumu bugün bulutlu seyretti.







İMAMOĞLU AFAD’IN MESAJINI OKUDU

Ekrem İmamoğlu ise düzenlenen buluşmada AFAD'ın mesajını diline doladı.



Trabzonlulara attığı uyarı mesajın okuyan İmamoğlu, "Mesajda 'Meteorolojiye göre yarın Trabzon'da kuvvetli fırtına bekleniyor' yazıyor. Evet bugün Trabzon'da fırtına var ama 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var!" dedi.

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