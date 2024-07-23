Konteyner gemisine saldırmaya çalışan korsanlar etkisiz hale getirildi

Hint Okyanusu’nda seyir halinde olan bir konteyner gemisi, korsan saldırısına maruz kaldı. Gemide bulunan güvenlik ekibinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde korsanlar etkisiz hale getirildi ve olay ciddi bir zarara neden olmadan atlatıldı. Korsanlar, hızlı tekneleriyle gemiye yaklaşmaya çalışırken güvenlik ekibi devreye girdi. Profesyonel eğitimli güvenlik görevlileri, gemiyi korumak için önceden belirlenmiş savunma stratejilerini uygulayarak korsanları etkisiz hale getirdi.