TikTok çekmek isteyen gençler otobüs bekleyen amcayı yere düşürdü

Son dönemlerin popüler sosyal medya platformu TikTok’ta video çekmek isteyen gençler, Malatya’da istenmeyen bir kazaya neden oldu. Otobüs durağında bekleyen yaşlı bir amca, gençlerin video çekme hevesi yüzünden yere düştü. Olay anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Olay, şehir merkezindeki yoğun bir otobüs durağında meydana geldi. Gençler, TikTok videosu çekmek için çeşitli hareketler yaparken istemeden yaşlı amcaya çarptılar ve onu yere düşürdüler.