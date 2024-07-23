TikTok çekmek isteyen gençler otobüs bekleyen amcayı yere düşürdü

Kaynak: Haber Merkezi
TikTok çekmek isteyen gençler otobüs bekleyen amcayı yere düşürdü

TikTok videosu çekmek isteyen gençler, otobüs bekleyen yaşlı bir amcayı yanlışlıkla yere düşürdü. Olay, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Son dönemlerin popüler sosyal medya platformu TikTok’ta video çekmek isteyen gençler, Malatya’da istenmeyen bir kazaya neden oldu. Otobüs durağında bekleyen yaşlı bir amca, gençlerin video çekme hevesi yüzünden yere düştü. Olay anı çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Olay, şehir merkezindeki yoğun bir otobüs durağında meydana geldi. Gençler, TikTok videosu çekmek için çeşitli hareketler yaparken istemeden yaşlı amcaya çarptılar ve onu yere düşürdüler.

Son Haberler
Manisa’da son kullanma tarihi geçmiş etiket sahtekarlığı Yerel Haberler
Manisa’da son kullanma tarihi geçmiş etiket sahtekarlığı
Bodrum'da metan gazı faciası: Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler
Bodrum'da metan gazı faciası: Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi hastaneye kaldırıldı
Trump, Gizli Servis Müdürünü eleştirdi: "Bana yeterli koruma sağlanmadı" Dünya
Trump, Gizli Servis Müdürünü eleştirdi: "Bana yeterli koruma sağlanmadı"
Yakılan anız ateşi zeytin ve narenciye bahçesine sıçradı Gündem
Yakılan anız ateşi zeytin ve narenciye bahçesine sıçradı
Nihat Özdemir için belediyeden karar çıktı Spor
Nihat Özdemir için belediyeden karar çıktı
SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Ekonomi
SGK'dan 14 günlük maaş farkı duyurusu. Zamlı emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen ceza onandı Gündem
Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen ceza onandı