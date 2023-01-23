23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi: 4 yaralı

Otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi: 4 yaralı

Gaziantep'te bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:22
Takip Et

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı

Otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi: 4 yaralı
+
Aa
-

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarını yıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu bildirildilirken feci kaza sonucu otomobil hurda haline geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿2030 yılında 2 otomobilden biri elektrikli olacak
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿THY çalışanlarına ek zam kararı
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.