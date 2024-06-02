Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti

Kaynak: İHA
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu. Ekiplerin tedavisini reddetti

Bolu'da, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpması sonucu takla attı.

D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

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İstanbul istikametinde seyreden ve işe giden Rıdvan Ö. idaresindeki 14 DB 505 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, orta refüje çarparak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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EKİPLERİN TEDAVİSİ YAPMASINI REDDETTİ

Yapılan ihbarın ardından kaza bölgesine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla attıktan sonra ters duran otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü, olay yerine gelen ekiplerin tedavisini reddetti.

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Kazada hasar alan otomobil, büyük çapta zarar gördü.

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