Hafriyat yüklü kamyon devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Gercüş ilçesine bağlı Seki köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ölen yada yaralının olmadığı kazada maddi hasar oluştu.
(Kaynak: İHA)
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