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Samsun’da otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Samsun’da otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:20
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ağır yaralı

Samsun’da otomobil takla attı: 2 ağır yaralı
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Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi, Yalı Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda seyir halinde olan Ramazan Kaya idaresindeki 34 PJ 4559 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. 

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Ramazan Kaya ve Dudu Kaya ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

 

(Kaynak: İHA)

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