Konu Güney Kıbrıs olunca AB harekete geçti. Hizbullah 'savaş tarafı sayarız' demişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konu Güney Kıbrıs olunca AB harekete geçti. Hizbullah 'savaş tarafı sayarız' demişti

Hizbullah lideri Nasrallah’ın Güney Kıbrıs'ın üslerini İsrail savaş uçaklarının kullanımına açmasına ilişkin Güney Kıbrıs'ı savaşın tarafı olarak kabul edeceklerini söylemesi üzerine Avrupa Birliği hemen bir açıklama yaptı.

Hizbullah’ın Güney Kıbrıs açıklamalarını tehdit kabul eden AB'nin sözcüsü Stano yaptığı açıklamada "Güney Kıbrıs Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir” dedi.

Avrupa Birliği'nden Hizbullah’ın savaş tehdidinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) destek geldi.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üslerini İsrail savaş uçaklarına açması halinde “savaşın bir parçası” kabul edeceklerini yönündeki açıklamasının hemen sonrasında AB'den GKRY’ye destek açıklaması geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, açıklamasında Hizbullah’ın tehditlerine karşı AB’nin Güney Kıbrıs’a desteğinin tam olduğunu vurguladı

Stano, “Güney Kıbrıs’ın AB’ye üye bir ülke olduğunu herkese hatırlatmak isterim. Üye devletlerimizden birine yönelik herhangi bir tehdidin AB’ye yönelik bir tehdit olduğu anlamına gelmekte” diye konuştu.

AB'nin Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri son derece yakından takip ettiğini söyleyen Stano, “Bu süregelen bir endişe kaynağı. AB, artan gerilimler ve çatışmalar yüzünden defalarca endişe bildirmiş ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı dahilinde tüm aktörleri gerilimi azaltma veya gerilimin tırmanmasına yol açan adımları durdurmak için ellerinden geleni yapmaya çağırmıştır” diye konuştu.

'GÜNEY KIBRIS ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASIDIR'

Hizbullah lideri Nasrallah, dün bir açıklama yapmış Lübnan’a yönelik muhtemel bir saldırıda Güney Kıbrıs’taki askeri üslerin İsrail’in kullanımına açılacağı yönünde istihbarat aldıklarını söylemişti.

Eğer hava üslerini kullandırmaları durumunda Güney Kıbrıs’ı da savaşın bir parçası kabul ederek hedef alacaklarını vurgulamıştı.

GÜNEY KIBRIS DA AÇIKLAMA YAPTI

Bu açıklamanın ardından lideri Nikos Hristodulidis de dün konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve Güney Kıbrıs’ın bölgede veya bölge dışında hiçbir askeri operasyonun parçası olmadığını vurgulamıştı. .Hristodulidis, “Buna yanıtım, Güney Kıbrıs’ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmadığıdır. Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçası durumunda. Örnek olarak Gazze'ye insani koridor aracılığıyla ortaya koyduğumuz rolümüz, yalnızca Arap dünyası tarafından değil, tüm uluslararası toplum tarafından bilinmektedir” diye konuşmuştu.

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