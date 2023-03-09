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Hasan Can Kaya mini etekli konuğu görünce dayanamadı

Kahramanmaraş depremleri sonrası Konuşanlar'a bir süre ara veren Hasan Can Kaya yeni bölümle ekrana döndü. Depremden önce çekilen bölümü yayınlayan Kaya bölümün gelirinin depremzedelere bağışlanacağını da açıkladı. Hasan Can Kaya programda mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı ve ortaya ilginç anlar çıktı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 17:51
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'Konuşanlar'da Hasan Can Kaya mini etekli konuğu görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya mini etekli konuğu görünce dayanamadı
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6 Şubat'ta Türkiye saati ile 04.17'de ve 13.24'te sırası ile merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. Ve depremler büyük kayıplara sebep oldu.

Depremlerden bir ay sonra deprem öncesi çekilen programla ekrana dönen komedyen Hasan Can Kaya bu programdan kazanılan gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Konuşanlar'da yine ilginç anlar yaşandı. Mini etekli bir kadın konuğu gören Hasan Can Kaya kendini tutamadı. Hasan Can Kaya "Arkada bir kız daha var mini etek giymiş helak oldu bak. Bir saattir çekiştiriyor. Pişik gibisin şu an bir battaniye versinler mi daha rahat olursun? Bir de bacakları da uzun üç kere sarmış" dedi.

İLTİFAT YAĞDIRDI

Kadın konu ise "Teşekkür ederim gerek yok, hiperaktif olduğum için hareket ediyorum" dedi.

Hasan Can Kaya kadın konuğun tek geldiğini duyunca ise iltifat ederek "Niye bu kadar güzel bir kız tek gelir?" dedi.

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