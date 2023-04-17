Hasan Can Kaya konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı. Kıyafeti programa damga vurdu

Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programında konuklarına verdiği tepkilerle adından söz ettiriyor. Kaya, son olarak derin dekoltesiyle stüdyoya gelen kadın konuğuna bakın ne dedi?

Hasan Can Kaya konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı. Kıyafeti programa damga vurdu

Editör: Osmancan EROK

Komedyen Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında konukların yaptıkları gündeme sık sık geliyor. Son olarak Hasan Can Kaya konuğun "Memelerimi elletmemişimdir küsmüştür" demesiyle şaşıp kalmıştı.

ekran-goruntusu-2023-04-17-085812.png

Komedyen bu sefer de programına derin göğüs dekoltesiyle gelen kadın konuğa tepkisiz kalmadı. Rahime isimli konuk "Arkadaşımla gelecektim ama Hasan Can'a hazır değilim" dedi. Hasan Can Kaya ise bunun üzerine dayanamayarak "Biz de senin dekoltene hazır değildik" diyerek bombayı patlattı.

ekran-goruntusu-2023-04-17-085758.png

Fantezisi sorulan konuk "Yok" yanıtını verince ise Hasan Can Kaya "Afferin sana 'ben başkasının fantezisi olurum' diyorsun" diyerek stüdyoyu kahkaya boğdu.

İlgili Haberler
Hasan Can Kaya konuğunun o sözlerine öyle bir cevap verdi ki. Konuşanlar programında bomba anlar
Hasan Can Kaya kadın konuğun itirafı karşısında dondu kaldı. 'Konuşanlar'da büyük şaşkınlık yaşandı
Hasan Can Kaya'nın ''Konuşanlar''ında şoke eden anlar. Programa katılan konuk hem utandı hem de anlattı
Hasan Can Kaya mini etekli konuğu görünce dayanamadı
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı