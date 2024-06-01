Konut alma zamanı mı?

TÜİK verilerine göre konut satışları düşüyor.

Merkez Bankası verilerine göre de konut fiyatları reel olarak yüzde 16 düştü. Bazı illerde düşüş çok daha fazla.

Yine Emlak Konut 1,29 faizle konut satacak.

Konut satılmıyor ve fiyatlar düşüyorsa alma zamanı geliyor mu? Hele Emlak Konut gibi kaliteli ev yapan bir kamu kuruluşu da 1,29 faizle satacak ise?

Bankalar tarafında konut kredisi faiz oranı hâlen aylık yüzde 4’lerde.

Değişen bu şartlar altında Cumhuriyet tarihinin en büyük barınma krizi bitecek mi?

Hayır bitmeyecek!

Artık konut krizi demeyelim, barınma krizi daha da derinleşecek. Artık kimse kolay kolay ev alamayacak.

Öyle iki kişi çalışıyoruz, birimizin maaşı ile geçinir diğeriyle de taksit öderiz devri, en az 20 yıl daha gelmeyecek.

Çünkü gelir dağılımı adaletsizliği öyle birkaç yılda düzelmez.

En az 20 yıl, hatta 30 yıl sürer.

Tek tek anlatayım.

Evet! Konut fiyatları düşüyor çünkü erişilebilir olmaktan çıktı. Yine TÜİK’e göre ortalama bir evin fiyatı 5,1 milyon.

Bu paranın 4,1 milyonunu denkleştirseniz ve sadece 1 milyon kredi kullansanız bile bunun taksiti 60 bin lira. Bu taksiti Türkiye’de ödeyecek kaç kişi var?

Emlak Konut büyük şov yaptı 1,29 faizle konut satacak!

Ne kadar güzel değil mi?

1 artı 1 evin fiyatı 6 milyon. Peşin ödersen yüzde 25 indirim yapacak. İyi de 6 milyonun aylık faiz getirisi yaklaşık 300 bin lira. Parası olan için evet fırsat. Ama Türkiye’de kaç kişi o 6 milyonu çıkartabilir ki?

Hadi diyelim taksitle aldın. Sabit artan faiz. Sabit artan ne ya?

Bankadan krediyi al 10 yıl aynı rakam ama bunlar sabit artış yapıyor. 40 bin 736 lira ile başlayan taksit 52 bin liraya yükseliyor. Tabii ki bir de 1,5 milyon peşin ödeme ve ara ödemeler var.

Resmen gariban halk ile dalga geçiyorlar.

Saçma sapan bir ekonomi modeli ile milyonlarca insanı fakirleştirip gelir adaletsizliği yarattılar, şimdi dalga geçer gibi kampanya yapmışlar.

Adı gariban için, amaç zengini daha zengin etmek.

Kimse konut sahibi olmayı denemesin, size hayalini bile kurmak yasak. Yasak diyorum çünkü onu bile elinizden aldılar.