Konya karıştı! 3 kırmızı kart 2 gol 1 penaltı. Sadece 3 puan yok

2022-2023 sezonunu 51 puanla 8. Sırada tamamlayan Tümosan Konyaspor, 2023-2024 sezonuna İstanbulspor maçıyla başladı…

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; son yılların en sıcak Ağustos’unu yaşadığımız bu günlerde, bırakın koşmayı, yürümenin bile zor olduğu bir cumartesi akşamında ter döken iki takım oyuncularını da kutlamak istiyorum…

Kolay iş değil, bu sıcakta koşmak!

x

Yeşil-beyazlı ekibin hedefi; bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlamak, dahası bu lige tutunmak olacak…

Geçen sezon 51 puan toplayan takımdan Pazuelo, Pavivic, Diouf, İbrahim Sehiç, Erhan Erentürk, Endri Çekici ile yollar ayrılırken, yeşil-beyazlı ekip, kiralık olarak oynayan Yunan Bouchalakis ve Mahir Emreli ile de vedalaştı…

Bu oyunculara karşılık ise geçtiğimiz sezon Konyaspor’da kiralık oynayan ve taraftarların da beğenisini kazanan Marlos Moreno ile tekrar anlaşılırken, Kasımpaşa’dan Yunus Mallı, Galatasaray’dan Alexandru Cicaldau ve Fransa’nın Angers takımından kaleci Paul Bernardoni transfer edildi…

Konyaspor güç mü kazandı, güç mü kaybetti, ilerleyen haftalarda daha net bir şekilde görülecek.

x

Sezona önce kendi tesislerinde, sonra da Erzurum’da kamp yaparak hazırlanan yeşil-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti…

Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Alanyaspor’a 3-1, üçüncü hazırlık maçında da Azerbaycan temsilcisi Sabail FK’ya 2-0 kaybetti…

Yeni sezon hazırlıklarının son maçını Ankaragücü ile Başkent’te oynayan yeşil-beyazlılar, bu maçı 3-1 kazanarak, bir bakıma İstanbulspor maçının da provasını yaptılar.

x

Yeşil-Beyazlı ekip geçen seneki iskelet kadrosunu, hemen hemen korudu…

Konyaspor’un en önemli kaybı atanı ile tutanı…

Yani, kaleci Sehiç ile santrafor Mame Diouf…

Diğerlerini bilmem, ama Konyaspor bu iki oyuncuyu arayacak gibi!

x

Bütün takımlar için sezonun ilk maçları sıkıntılı geçer ve sürpriz sonuçlar çıkar ortaya…

Henüz takım olamamış İstanbulspor gibi kolay bir takım karşısında, takım olma yolunda minik adımlar atan Konyaspor’un sezona 3 puanla başlaması önemliydi…

Ama olmadı, Konyaspor tribünlere gelen taraftarlarına galibiyet keyfi yaşatamadı…

Yeşil-Beyazlı ekip, uzun bir aradan sonra, az sayıda seyircisinin ve kendi sahasındaki açılış maçının verdiği coşkuyla rakip kaleye kırmızı görmüş boğa gibi saldırarak başlayınca, İstanbulsporlular ister istemez karşı kaleye geçmek için uzun menzilli, şişirme ve kontra toplarla gitmeye çalıştılar…

Maçın ilk 45 dakikası tek kale şeklinde oynandı…

Konyaspor’un baskılı oynadığı ilk dakikalarda golü bulan taraf ise konuk İstanbulspor oldu…

Karşılaşmanın 6. Dakikasında ilk defa Konyaspor kalesine giden sarı-siyahlılar, yeşil-beyazlı savunmanın birleşik hatalarından da yararlanarak golü buldular…

Konyaspor 1-0 geriye düştükten sonra, kanatlardan sonuç alamayacağını düşündüğü için, rakibi göbekten delmeyi denedi, ama ceza sahası içindeki bu aksiyonlardan da sonuç alamadı…

Sağ tarafta Muric, sol tarafta Marlos Mareno ayaklarına aldıkları topları ezince, Konyaspor aradığı golü bir türlü bulamadı…

Maçın ilk yarısını tek kale ve baskılı oynayan Konyaspor bu yarının sonunda içeriye 1-0 geride girerken, konuk takım İstanbuspor ise daha bir öz güvenle soyunma odasının yolunu tuttu.

x

Aksiyonlu bir ikinci yarı izlendi…

İstanbulspor, ilk yarıya oranla biraz daha önde başladı oyuna…

Konyaspor ise daha temkinli oyunu tercih etti.

İlk 45’te Yunus ve Muriç’ten istediği verimi alamayan Aleksandar Stanojoviç, 57’de oyuna müdahale etti ve bu iki oyuncuyu kenara alarak yerlerine Mhalak ile yeni transfer Cicaldau sahaya sürdü…

Ancak, bu oyuncular da kendilerinden beklenen agrasif oyunu takıma yansıtamayınca, Konyaspor istediği beraberlik golünü bir türlü bulamadı…

Konyaspor’un rakip kalede baskı kurduğu dakikalarda İstanbulspor’dan Ali Yaşar kırmızı kartla oyun dışında kalınca, ev sahibi takımın temposu biraz daha yükseldi…

Konyaspor aradığı golü bulamayınca daha agresifleşti ve maçın sonlarına doğru saha karıştı…

Maçın hakemi İstanbulspor’dan Okan’a, Konyaspor’dan da Adil’e kırmızı kart gösterdi…

İkinci yarının sonralarına doğru Konyaspor, Sokol’la aradığı golü buldu ve rahat bir nefes alayım derken, İstanbulspor’un kazandığı penaltı ile sevinci kursağında kaldı…

Milli Piyangonun büyük ikramiyesi gibi penaltıyı Emir Kaan, Konyaspor kalecisi Bernardoni’ye teslim etti…

Özetlersem; ilk yarısı sessiz sakin, ikinci yarısı bol aksiyonlu geçen maçın kazananı olmadı…

Konyaspor bu oyunla ilerisi için hiç umut vermezken, İstanbulspor ise lige henüz hazır olmadığını gösterdi.