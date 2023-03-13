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Kar küreme aracı kazaya karıştı: 2 yaralı

Konya’da karla mücadele çalışması yapan kar küreme kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:20
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Konya’da karla mücadele kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Kar küreme aracı kazaya karıştı: 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Konya’nın Derebucak ilçesinde karla mücadele çalışması yapan kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derebucak ilçe merkezi ile Çamlık Mahallesi arasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karla mücadele çalışması yapan kar küreme kamyonu sürücüsünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Bu sırada kamyonun küreme bıçağının yoldaki yamaya takılması sonucu, küreme bıçağı ve kabin yerinden çıkarak yol üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü İ.Ç. ile yanındaki M.E. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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