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Ambulans ile otomobil çarpıştı

Konya’da ambulans ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 01:48
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Konyada meydana gelen trafik kazasında ambulans ve otomobil çarpıştı

Ambulans ile otomobil çarpıştı
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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi’nden Belh Kavşağı istikametine seyir halinde olan ve hasta nakli yaptığı öğrenilen Metin S. idaresindeki 42 ANG 09 plakalı ambulans, Keçeciler Caddesi istikametine dönüş yapmak isteyen henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 FT 948 plakalı otomobil ile çarpıştı. 

TRAFİK AKIŞI BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 5 kişi araçtan çıkartıldı.

Otomobilde bulunan 1’i bebek 5 kişi ile kazaya karışan ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan hasta, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri cadde üzerinde bir süre trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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