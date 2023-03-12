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Konya'da kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da seyir halindeki kamyonet, kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:47
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Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da kamyonet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Konya’da kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan sürücünün oğlu yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Konya Antalya Karayolu Sefaköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Seydişehir istikametine seyir halindeki Gökhan Aydın (46) idaresindeki çeşitli inşaat malzemeleri taşıyan 42 BDF 56 plakalı kamyonet, Sefaköy Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökhan Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan sürücünün oğlu 21 yaşındaki Rıdvan A. ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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