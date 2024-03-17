Konyaspor Bursaspor'un bu haline düşmesin. Recep Çınar yazdı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra şampiyonluklara ambargo koymuş takımlarından birisi de Trabzonspor…

Trabzonspor’un bir özelliği ise Anadolu takımı olması…

Dolayısıyla da, bordo-mavili ekibe bir sempati duyuldu…

Anadolu, Trabzonspor’dan sonra Bursaspor’un şampiyonluğu ile de gururlandı…

Timsahlar, Anadolu’dan çıkan ikinci şampiyon takım oldu…

Ama gel görün ki, şampiyon Bursaspor bugünlerde 3. Lige doğru yürüyerek değil, koşarak gidiyor!

Süper Lig’de şampiyonluk görmüş bir takım, bugün “buharlaşmak” üzere…

Türk futbolunun önemli kilometre taşlarından biri olan Bursaspor, bir mucize olmazsa 61 yaşına TFF 3.Lig’de girecek!

Ne acı değil mi?

Bundan tam 61 yıl önce, yani 1 Haziran 1963’de Acar İdmanyurdu, Pınarspor, Çelikspor, İstiklal ve Akınspor’un birleşmesiyle kurulan Bursaspor, o günden bu yana hem Bursa, hem de Türk futbolu açısından önemli bir yere sahip oldu…

Kulübün armasındaki beş küçük yıldız, Bursaspor’u kuran beş amatör spor kulübünü simgelemekte….

Renklerini Uludağ’ın beyazı, Bursa ovasının yeşilinden alan Bursaspor, geride kalan 60 sene içerisinde 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 2 de 1. Lig şampiyonluğu yaşadı…

Anlayacağınız; müzesi de önemli kupalarla dolu…

1974-75 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası’na katılan Bursaspor çeyrek finale kadar yükselip dünya devi Dinamo Kiev’e elenerek Avrupa beşinciliği elde etti…

1986-87 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda ilk turunda Hollanda’nın Ajax takımına elendi ve Ajax o sezon Avrupa şampiyonu oldu…

Yeşil beyazlı takım 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olmayı başararak Türk futbol tarihini adeta yeniden yazdı…

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ve üst üste 5 yıl Avrupa kupalarında boy gösteren yeşil beyazlı kulüp 2018-2019 sezonunda ne yazık ki bir kez daha Süper Lig’e veda etti…

İsterseniz “efsane başkan” deyin, isterseniz “şampiyon başkan” deyin, ne derseniz deyin, İbrahim Yazıcı ile 2010’da Süper Lig şampiyonu olan ve üzerindeki borç yükünden neredeyse tamamen kurtulan Bursaspor, Yazıcı’nın 2013 yılında vefat etmesinin ardından göreve gelen yönetimlerin hesapsız kitapsız yaptıkları transferler sonucu adeta borç batağına sürüklendi…

Bursaspor, son 10 yılda oyuncu satışından 42 milyon euro bonservis geliri elde etmesine rağmen bugün 1,5 milyar lirayı bulan borcu ve 2 yıldır transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle tamamı altyapısından yetişmiş U17-U19 takımı ağırlıklı oyuncularıyla 2.Lig’de düşme hattında bulunuyor!

Önce 1.Lig, sonra 2.Lig’e düşen Türk futbolunun 5 numaralı şampiyonu Bursaspor, İbrahim Yazıcı dönemi sonrasındaki yönetimler tarafından adeta soyup soğana çevrildi…

Geçen sezon başında kimsenin aday çıkmaması üzerine başkanlığa adaylığını koyan ‘amigo başkan’ Recep Günay’ın şehirden yükselen tüm kongre kararı al çağrılarına ve kulüp üyelerinden 1000’in üzerinde imza toplanmasına ve mahkemeye başvurulmasına dahi kulaklarını tıkayıp Özer Hurmacı, Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu ve Kubilay Sönmez’i göndermesi Bursaspor’daki çöküşü daha da derinleştirmiş…

Futbolculara ödeme yapmayan, kulüp lisans alamadığı için TFF’den 3 puan silme cezası gelmesini dahi önleyemeyen Recep Günay kulübün hakkını arıyorum diyerek eski yöneticilere davalar açmaktan başka bir şey yapmamış…

Bursaspor’dan en büyük alacaklı gözüken eski başkanlardan Ali Ay’ın kongre çağrılarını da dava tehditleriyle geri çeviren Recep Günay Aralık ayı sonunda Ocak ayı için olağanüstü kongre kararı alsa da iş işten geçmiş!

Üstüne üstlük devlete olan vergi ve SGK borçlarının taksitlerinin ödenmemesi üzerine yapılandırmaların bozulması kulübün sırtına en az 100 milyon lira daha yük bindirmiş…

Bursaspor’un efsane kaptanlarından Sinan Bür’ün başkanlığında yeşil beyazlı formayı yıllarca giymiş futbolculardan oluşan yeni yönetim 21 Ocak’ta göreve seçilse de önlerinde ne transfer tahtasını açmaya, ne zaman ne de maddi imkan olmayınca yola mevcut oyuncularla devam edildi…

FIFA’daki 21 dosyadan dolayı 300 milyon lira borcu bulunan

Bursaspor’un akıbetinin ne olacağını kimse bilmiyor…

Eski yöneticilere, devlete, eski futbolculara, bankalara toplamda 1,5 milyar lirayı bulan borçla 3.Lig’in yolunu tutmaya hazırlanan Bursaspor’da kurtuluş umudu olarak şirketleşme gösteriliyor…

İnanılacak gibi değil…

Şampiyonluk yaşamış, Avrupa kupalarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmiş Bursaspor’un bu durumu, açık konuşmak gerekirse bana Konyaspor’u hatırlattı…

Allah göstermesin, lige tutunamaz da, bir alt lige giderse Konyaspor, Bursaspor’dan daha acınacak bir hale gelir…

Onun içindir ki, şehri seven herkes Konyaspor’u bir şekilde sahiplenmeli ve takımın yanında olmalı.

Bursaspor’la ilgili yaşananları, daha doğrusu kötü süreci, Bursalı spor gazetecisi arkadaşım Erdal Akçay, anlattı…

Ve öyle şeyler söyledi ki, insanın aklı durur…

Laf arasında da, “Konyaspor’a sahip çıkın, ne yapıp edin, bu lige tutunun, sonra sizin sonunuz da bizim gibi olur. Şehir takımlarına sahip çıkılmadığı için, semt takımları bu ligin kaderini belirliyor” dedi…

Haklı mı?

Hem de yerden göğe kadar.