Konyaspor'a yenildi Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. İbrahim Üzülmez tehdit etti

Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, ilk maçına Konyaspor karşısında çıktı.

2-0 kaybettikleri maçtan sonra konuşan Üzülmez, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi.

Üzülmez, şunları söyledi:

"İyi oynamadık. Çok fazla basit hata yaptık. Hücum anlamında kaliteli oyunculara sahip olmamıza rağmen ileride iyi iş çıkartamadık. Rakibi gözlemlediğimizde özellikle Ndao ile arka tarafa çok fazla koşu yapan bir takım olduğunu oyuncularımıza söyledik. Çok basit bir penaltıyla geriye düştük. Böylece rakibin direnci arttı, bizimki azaldı. Çok fazla temas oyununun da içinde olamadık. Konyaspor çok iyi oynamasa da iyi organize oldular. Deplasman takımının yapması gereken her şeyi yaptılar. Bu seviyede hatalar yapınca cezası da kesiliyor. Pes etmeyeceğiz, etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlar zor. O maçlara odaklanmamız gerekiyor. Süper Lig seviyesinde olmaması gereken hatalar vardı bugün. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bugün başarılı olmadık ama bundan sonraki süreçte başarılı olmaktan başkada yapacak bir şey yok.

Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hedefe odaklanmış bir takım. Onlara saygı duyuyoruz ama biz kendimize bakarız. Fenerbahçe maçın favorisidir ama biz de teslim olmak istemiyoruz. Bugün rakibimize kaybettik ama Fenerbahçe maçında gidip mücadelede etmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk için galibiyete ihtiyacı var ama bizim de puan veya puanlara ihtiyacımız var. Biz, pes etmemeliyiz. Oyuncularımın da bizimle beraber bu duyguları yaşaması gerekiyor. Büyük karakterler, teslim olmayan karakterlerdir. Biz oyunculara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı da zordur. Yetenekli oyuncuları var ama biz de oradan puan ya da puanlar almak istiyoruz."